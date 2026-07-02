04. JULA OVE GODINE U TIHOVIĆIMA OBILJEŽAVANJE – DANA STRADANJA MJEŠTANA TIHOVIĆA

Udruženje “Porodice nestalih općine Vogošća” obilježit će 34. godišnjicu zločina u naselju Tihovići.

Program obilježavanja započinje u petak, u 11.30 na Gradskom groblju Visoko odakle će posmrtni ostaci jedne žrtve biti prevezeni u Vogošću.

Kolona će se u 12 sati zaustaviti kod Općine Vogošća, te u 12.20 sati ispred Centralne džamije u Vogošći.

Dolazak ispred džamije u Tihovićima planiran je za 12.40, gdje će se klanjati i džuma-namaz te u 20.39 sati nakon akšam-namaza će biti upriličena i tevhid-dova.

U subotu, 4. jula, u 11.20 sati delegacije će položiti cvijeće na Spomen-obilježju Grab, kao i Centralnom spomen-obilježju uz obraćanje predstavnika Udruženja i zvaničnika u 11.40 sati.

Na mezarju u Tihovićima će u 12.20 sati biti proučen Jasin, a dženaza-namaz bit će klanjana nakon podne-namaza. Program će se održati pod nazivom “Pričaj, opominji – da se ne zaboravi, da se ne ponovi”.