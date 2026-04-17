100 IMPACT NIGHT I EXPO: VEČER NAGRADA, SAJAM I INSPIRACIJA U SARAJEVU

Sarajevo će od 29. do 31. maja 2026. godine biti domaćin regionalnog projekta WOMEN 100, trodnevnog programa koji spaja svečanu dodjelu nagrada za žensko liderstvo, regionalni sajam brendova i edukativne sadržaje otvorene za sve. Projekat obilježava petnaestu godišnjicu platforme „Žene u biznisu“.

Prvog dana, 29. maja u Domu mladih, održat će se WOMEN 100 Impact Night, svečana dodjela petnaest priznanja kompanijama i pojedincima koji svojim uticajem doprinose razvoju ženskog liderstva, uz networking više od 200 direktorica i vlasnica kompanija iz regiona.Drugog i trećeg dana, 30. i 31. maja, u dvorani „Mirza Delibašić“ otvara se sajam WOMEN 100 Shop & Show, a ulaz će biti slobodan za posjetioce.

„Petnaest godina unazad krenuli smo s jednostavnom idejom, da žene koje grade biznise u ovoj zemlji zaslužuju vidljivost, glas i zajednicu. Danas, uz WOMEN 100, ta ideja dobija svoju najpotpuniju formu.“

„Predstavit će se kompanije iz cijelog regiona, više od 100 izlagača i 500 brendova, a očekujemo hiljade posjetilaca.“

„U periodu od 2022. do 2026. godine Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo kroz program razvoja ženskog preduzetništva podržalo je 245 subjekata male privrede čiji su većinski osnivači žene.“

UN Women u BiH će tokom WOMEN 100 Impact Night dodijeliti tri priznanja u okviru nove kategorije „Nagrada za rodno-odgovorno liderstvo“.

Posjetioci su pozvani da 30. i 31. maja u dvorani „Mirza Delibašić“ u Centru Skenderija budu dio događaja koji donosi više od sajma, iskustvo, znanje i inspiraciju na jednom mjestu.