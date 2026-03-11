OPĆINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE, UČESTVOVALI UČENICI PET OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA VOGOŠĆE

Općinsko takmičenje iz matematike za učenike šestog do devetog razreda održano je danas u OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu. Domaćini su ugostili oko 48 učenika iz svih pet osnovnih lokalnih škola sa područja Vogošće, koji su se takmičili u rješavanju matematičkih zadataka.

Direktorica škole Aida Karić naglašava važnosti takmičenja iz svih oblasti, istovremeno bitnost suradnje između škola, direktora i djece, te da ovakvi događaji predstavljaju važan korak u prepoznavanju i podršci talentovanim učenicima.

Takmičenje je počelo u 9 sati i trajalo je 150 minuta, a cilj je promocija znanja, logičkog razmišljanja i druženja među učenicima.

Direktor OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Alem Kukić ističe da su općinska takmičenja lijepa prilika da učenici pokažu svoje znanje, ali i da se druže sa vršnjacima iz drugih škola, te da takmičenja poput ovog motivišu učenike da dodatno rade i razvijaju ljubav prema matematici.

Takmičenje je završilo proglašenjem najuspješnijih učenika koji su ostvarili najuspješnije rezultate u rješavanju matematičkih zadataka.