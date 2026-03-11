OPĆINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE, UČESTVOVALI UČENICI PET OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA VOGOŠĆE

OPĆINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE, UČESTVOVALI UČENICI PET OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA VOGOŠĆE

Berina Ramić0

Općinsko takmičenje iz matematike za učenike šestog do devetog razreda održano je danas u OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu. Domaćini su ugostili oko 48 učenika iz svih pet osnovnih lokalnih škola sa područja Vogošće, koji su se takmičili u rješavanju matematičkih zadataka.

Direktorica škole Aida Karić naglašava važnosti takmičenja iz svih oblasti, istovremeno  bitnost suradnje između škola, direktora i djece, te da ovakvi događaji predstavljaju važan korak u prepoznavanju i podršci talentovanim učenicima.

Takmičenje je počelo u 9 sati i trajalo je 150 minuta, a cilj je promocija znanja, logičkog razmišljanja i druženja među učenicima.

Direktor OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Alem Kukić ističe da su općinska takmičenja lijepa prilika da učenici pokažu svoje znanje, ali i da se druže sa vršnjacima iz drugih škola, te da takmičenja poput ovog motivišu učenike da dodatno rade i razvijaju ljubav prema matematici.

Takmičenje je završilo proglašenjem najuspješnijih učenika koji su ostvarili najuspješnije rezultate u rješavanju matematičkih zadataka.

Ostale vijesti