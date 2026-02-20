28. TRADICIONALNI MALONOGOMETNI TURNIR VOGOŠĆA 2026 STIGAO U SAMU ZAVRŠNICU

Ljubitelje malog nogometa i ove subote u dvorani “Amel Bečković” u Vogošći očekuju prave malonogometne poslastice, s obzirom na to da je 28. izdanje Tradicionalnog malonogometnog turnira Vogošća 2026 stiglo u samu završnicu. Plasman među četiri najbolje ekipe ostvarili su FK Unis i Hotonj, a upravo ova dva tima će se u subotu od 20 sati boriti za mjesto u finalu, dok od 21 sat slijedi drugi polufinalni duel u kojem će put do šampionskog pehara tražiti ekipe Englmayer BH Berry Trans i Zdrava hrana Mujanovići. Tokom prethodna tri vikenda ljubitelji malog nogometa mogli su vidjeti kvalitetne utakmice, a i vogošćanska publika znala je nagraditi sjajne poteze i golove. Na kraju vrijedi napomenuti da se završnica 28. Tradicionalnog malonogometnog turnira “Vogošća 2026” igra u ponedjeljak 23. februara 2026. godine na 30. godišnjicu reintegracije dijela općine Vogošća. Osim susreta za treće mjesto (19:00) i finala (21:00) planirana je i revijalna utakmica koju će s početkom u 20 sati odigrati FK Unis Vogošća i FK Academica Sarajevo, a na parket dvorane “Amel Bečković” istrčat će dječaci i djevojčice rođeni 2017. godine. Organizatori, JOB Unija Veterana Vogošća i Općina Vogošća, osigurali su i livestream polufinalnih mečeva, kao i utakmica za konačni plasman. Sve navedene susrete moći ćete pratiti na YouTube kanalu https://www.youtube.com/@enpdizajn/featured