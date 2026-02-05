32. GODIŠNJICA MASAKRA NA MARKALAMA: PREDSTAVNICI OPĆINE VOGOŠĆA ODALI POČAST UBIJENIM SARAJLIJAMA

Delegacija Općine Vogošća prisustvovala je obilježavanju 32. godišnjice zločina na sarajevskoj pijaci Markale, u kojem je ubijeno 68 nevinih građana.

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe počast žrtvama odali su predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, te dopredsjedavajući Dalia Šabić i Bego Gljiva.

Na današnji dan, 5. februara 1994. godine, oko 12 sati, s agresorskih položaja na području Mrkovića ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm, usljed koje je smrtno stradalo 68 građana Sarajeva, dok je više od 140 osoba teže i lakše ranjeno.

Osim delegacije Općine Vogošća, cvijeće i počast žrtvama odali su članovi porodica i prijatelji ubijenih, kao i predstavnici državnih, federalnih, kantonalnih i općinskih vlasti, brojna udruženja te građani Sarajeva.