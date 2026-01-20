4,42 PROSJEČNA OCJENA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA ZA UČENIKE OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”
Učenici Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac” uspješno su priveli kraju prvo polugodište školske godine, ostvarivši prosječnu ocjenu 4,42 što je vrlo dobar rezultat i pokazatelj kontinuiranog zalaganja. Tokom proteklih mjeseci učenici su vrijedno radili, savladavali nastavne sadržaje i pokazivali odgovornost prema školskim obavezama, uprkos brojnim izazovima koje sa sobom nosi savremeno obrazovanje.
Ovakav uspjeh rezultat je zajedničkog rada nastavnika koji su svojim znanjem i posvećenošću motivisali učenike, ali i podrške roditelja koji su aktivno učestvovali u obrazovnom procesu svoje djece. Škola „Mirsad Prnjavorac” i dalje njeguje kvalitetan odgojno-obrazovni pristup, s posebnim naglaskom na znanje, disciplinu i razvoj pozitivnih vrijednosti kod učenika.
Prosjek 4,42 predstavlja dobru osnovu i snažan motiv za nastavak školovanja u drugom polugodištu, gdje se očekuje još veći angažman, novi uspjesi i dodatno unapređenje postignutih rezultata.