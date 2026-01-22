4,44 PROSJEČNA OCJENA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE ZA UČENIKE OŠ “ZAJKO DELIĆ”

Učenici OŠ „Zajko Delić“ na Kobiljoj Glavi bili su veoma uspješni na kraju prvog polugodišta. Srednja ocjena iznosila je 4,44, a u školi su realizovane različite nastavne i vannastavne aktivnosti.

U školi se trenutno izvode radovi na čišćenju i opramanju školskih prostorija kako bi bilo sve spremno do 29. janura kada počinje drugo polugodište. Povratkom u školske klupe sa radom će početi i produženi borvak u kojem učenici nižih razreda uz igru usvajaju i nova znanja.