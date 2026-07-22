ADNA KURBAGIĆ – DOBITNICA PLAKETE OPĆINE VOGOŠĆA ZA MLADU I PERSPEKTIVNU SPORTISTKINJU

Među ovogodišnjim dobitnicima općinskih priznanja posebno mjesto zauzima Adna Kurbagić, članica Odbojkaškog kluba Vogošća, kojoj je dodijeljena Plaketa Općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju.

Ovo vrijedno priznanje predstavlja izraz zahvalnosti i priznanja za njen dosadašnji sportski angažman, predan rad i rezultate koje ostvaruje kao jedna od najperspektivnijih mladih sportistkinja Vogošće. Adna je svojim zalaganjem, disciplinom i sportskim duhom pokazala da uspjeh dolazi kao rezultat upornosti, odgovornosti i iskrene ljubavi prema odbojci.

Kao članica Odbojkaškog kluba Vogošća, svojim nastupima dostojanstveno predstavlja boje kluba i svoje lokalne zajednice, potvrđujući da Vogošća ima mlade ljude koji svojim radom i talentom grade svijetlu budućnost bh. sporta. Ova plaketa nije samo priznanje za dosadašnje uspjehe, već i snažan podsticaj da nastavi koračati putem sportskih dostignuća, usavršavanja i novih pobjeda.

Priznanje koje joj je uručeno svjedoči da Općina Vogošća prepoznaje i cijeni mlade sportiste koji svojim zalaganjem promoviraju istinske vrijednosti sporta – poštenje, odgovornost, timski duh i ustrajnost. Adna Kurbagić svojim primjerom potvrđuje da su predan rad i posvećenost najbolji put do uspjeha, a njeni dosadašnji rezultati nagovještavaju da je pred njom još mnogo razloga za ponos, kako za njen klub, tako i za cijelu Vogošću.