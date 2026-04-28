ANDA MURATOVIĆ OBJAVILA ZBIRKU PJESAMA “OGLEDALO DUŠE”

U moru školskih obaveza i svakodnevnih izazova, jedna mlada učenica pronašla je način da svoje misli pretoči u stihove. Svojim talentom i iskrenim emocijama, Anda Muratović napisala je zbirku pjesama pod nazivom „Ogledalo duše“.

Ljubav prema pisanju razvijala je od malih nogu. Kroz stihove progovara o emocijama, odrastanju i svijetu koji je okružuje, iskreno i zrelo za svoje godine. Podrška porodice i okoline bila je dodatni vjetar u leđa da svoje radove objedini u knjigu i podijeli ih sa publikom. Ova mlada autorica pokazuje da talent i trud ne poznaju granice, a njena zbirka tek je početak jednog lijepog druženja.