ANKETA: ŠTA ZA GRAĐANE ZNAČI 23. FEBRUAR – DAN REINTEGRACIJE VOGOŠĆE?

Dan reintegracije 23. februar zauzima posebno mjesto u novijoj historiji Općine Vogošća i u sjećanjima njenih građana. Na taj dan prije tri decenije veći dio općine ponovo je reintegrisan u sastav Federacije Bosne i Hercegovine, čime je započelo novo poglavlje u životu lokalne zajednice.

Vogošća je tada bila zapuštena, razorena i spaljena, a povratak njenih stanovnika nakon četiri godine izgnanstva bio je emotivan i težak. Građani su se vraćali u opljačkane i devastirane domove, ali sa snažnom vjerom da je pred njima vrijeme obnove i boljeg života. Upravo zbog toga ovaj datum nosi posebnu simboliku – vratio je nadu i donio početak stvaranja sigurnije i mirnije budućnosti.

Tri decenije kasnije, mnogi Vogošćani ističu da su zadovoljni razvojem općine i promjenama koje su se dogodile tokom godina. Vogošća je danas prepoznata kao jedna od uspješnijih općina u Kantonu Sarajevo, mjesto koje se kontinuirano razvija i napreduje. S ponosom se čuva sjećanje na 23. februar, dan koji je označio povratak života i novu perspektivu za cijelu zajednicu.