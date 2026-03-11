ASFALTIRANA DIONICA ULICE IGMANSKA U DUŽINI 110 METARA, U TOKU PRIPREMNI RADOVI U ULICI GAREŽ

Asfaltiranjem dijela ulice Igmanska (Mjesna zajednica Vogošća I), u dužini oko 110 metara, započeta je sanacija saobraćajnica na području općine Vogošća u ovoj godini.

Za obnovu ove dionice širine između 4 i 4,5 metra iz Budžeta Općine Vogošća izdvojeno je oko 70.000 KM.

Istovremeno se izvodi i sanacija na drugim lokalnim putevima na području Vogošće.

U toku su pripremi radovi u ulici Garež (Mjesna zajednica Gora), gdje će biti asfaltirana dionica dužine oko 150 metara.

U narednom periodu uslijedit će obnova i drugih ulica koje su prevdiđene Budžetom Općine Vogošća.