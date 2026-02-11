BALKANSKA PRVAKINJA DŽEJLA KOŽLJAK NA PRIJEMU KOD NAČELNIKA HASANOVIĆA

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović ugostio je Džejlu Kožljak, članicu Džudo kluba Vogošća i reprezentativku Bosne i Hercegovine.



Odlični rezultati, koje je krajem prošle godine ostvarila mlada Vogošćanka, bili su glavni povod prijema koji je protekao u ugodnom razgovoru.

Kraj prošle godine bio je itekako plodonosan za našu talentovanu džudistkinju. U kratkom periodu Džejla je osvojila titulu prvakinje Balkana u kategoriji do 63 kilograma u konkurenciji takmičarki do 23 godine, a u istoj kategoriji okitila se i titulom viceprvakinje Balkana u seniorskoj konkurenciji.

– Izuzetno mi je drago da mladi vogošćanski sportisti ostvaruju zapažene rezultate na međunarodnom nivou. S velikom pažnjom i zanimanjem pratimo njihove nastupe, a Džejla je neko ko je već poznata i poprilično etablirana sportašica, iako joj je tek 20 godina. Iskreno se nadam da će njeni rezultati u budućnosti biti još bolji – naglasio je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, dodavši da su takmičari u individualnim sportovima dali važan doprinos u promociji naše lokalne zajednice.

Nakon što je početkom godine boravila na trening-kampovima u Splitu i Sarajevu, Džejla je naglasila da joj upravo ti kampovi itekako pomažu u trenažnom procesu.

Koliko god je važan trening, jednako je važno imati kvalitetne sparing-partnere, a upravo trening-kampovi nude tu mogućnost, koju baš mi i nemamo često, zato ih nastojim iskoristiti na najbolji mogući način – kazala je Kožljak, koja se načelniku Hasanovića zahvalila na prijemu.



Zbog poslovnih obaveza prijemu nije prisustvovao Džejlin trener Admir Vražalica, koji je pored velikog trenerskog iskustva i jedan od najboljih bosanskohercegovačkih džudo sudija sa značkom Svjetske džudo federacije (IJF), a kao predstavnik Džudo kluba Vogošća prijemu je prisustvovao Ali Vražalica.