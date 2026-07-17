BAZEN U VOGOŠĆI DOSTUPAN GRAĐANIMA TOKOM CIJELOG LJETA

Ljetni period mnogi koriste za odmor i boravak na otvorenom, ali za one koji žele ostati aktivni ili se osvježiti bez odlaska na more, vogošćanski bazen i tokom ljeta ostaje otvoren za posjetioce. Građanima su na raspolaganju termini za rekreativno plivanje, treninge i druge sportsko-rekreativne aktivnosti.



Plivanje je jedna od najzdravijih fizičkih aktivnosti jer angažuje cijelo tijelo, poboljšava kondiciju i pozitivno utiče na opće zdravstveno stanje. Upravo zbog toga vogošćanski bazen i tokom toplih ljetnih dana predstavlja mjesto gdje posjetioci mogu spojiti rekreaciju, odmor i osvježenje.



Iz uprave bazena pozivaju sve zainteresovane građane da iskoriste ljetni period za bavljenje fizičkom aktivnošću te da slobodno vrijeme provedu u sigurnom i ugodnom ambijentu. Radno vrijeme i termini korištenja bazena ostaju prilagođeni potrebama korisnika, a više informacija moguće je dobiti putem zvaničnih kanala ustanove.