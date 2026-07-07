BESPLATAN JAVNI WI-FI DOSTUPAN U VOGOŠĆI

Građani i posjetioci Vogošće od sada mogu se povezati na besplatan javni Wi-Fi u parku koji se nalazi u ulici Jošanička, neposredno uz zgradu Općine Vogošća.

Hotspotovi su postavljeni u okviru inicijative WiFi4WB, koju finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi GIZ u sklopu projekta EU4Digital.

Cilj inicijative je omogućiti besplatan javni internet širom Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.

Naša općina je jedan od 500 u regionu koje dobijaju WiFi4WB mrežu, po uzoru na EU program WiFi4EU, koji je omogućio besplatan javni internet na 7.000 lokacija širom Evropske unije.

Svi građani i posjetioci mogu se besplatno povezati i koristiti pouzdanu internet vezu.

Ovom podrškom Općina Vogošća nastavlja unapređivati javne usluge i jačati digitalnu povezanost lokalne zajednice.