BIH NAKON PENALA POBIJEDILA VELS I IZBORILA FINALE PROTIV ITALIJE U ZENICI

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u finale baraža za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. BiH je u polufinalu baraža u Cardiffu nakon izvođenja jedanaesetraca pobijedila Vels sa 4:2. Rezultat nakon 90, a potom i 120 minuta igre bio je 1:1.

Pogodak za BiH postigao je Edin Džeko u 86. minuti, a strijelac za Vels bio je Daniel James (52.). A da će Džeko postići pogodak naslutili su i navijači koji su utakmicu gledali u Kino sali KSC-a Vogošća, gdje je bilo organizovano praćenje utakmice za sve građane iz Vogošće.

Nogometaši BiH tako su uspjeli proći prvu prepreku u borbi za plasman na SP iako su u prvom poluvremenu bii u potpuno podređenom položaju, izabranici selektora Sergeja Barbareza su nakon primljenog gola uspjeli da se vrate, preuzmu igru i dođu do izjednačenja. Imali su nogometaši BiH nekoliko prilika da pitanje pobjednika riješe u regularnih 90 minuta, ali napadači sinoć nisu imali svoje veče, posebno Demirović koji je propustio nekoliko odličnih prilika.

Do kraja regularnog toka BiH je pokušala iskoristiti pad koncentracije Velšana nakon primljenog gola, ali se rezultat nije mijenjao te se ušlo u produžetke.

U nastavku su domaći ponovo preuzeli inicijativu i pokušavali doći do novog vodstva, ali su nogometaši BiH uspjeli izdržati sve napade i sačuvati remi te se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Uspješniji u izvođenju jedanaesteraca bili su nogometaši Bosne i Hercegovine, a posebno u petoj seriji kada je Alajbegović postigao gol i odveo BiH u finale protiv Italije 31. marta u Zenici.