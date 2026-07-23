BITI VATROGASAC – SINONIM ZA POŽRTVOVANOST I KORIST ZAJEDNICI

Biti vatrogasac znači spašavati ljudske živote, čuvati imovinu i pomagati u opasnim, kriznim situacijama poput požara, poplava i potresa. To je plemenito, ali iznimno teško i opasno zanimanje koje traži veliku hrabrost, spremnost i stalno usavršavanje. Mi smo posjetili VD Vogošća i razgovrali sa članovi ovog društva o izazovima poziva.

Jasmin Žigić, jedan je od prvih dobrovoljaca u VD Vogošća, svoju ljubav i stečena iskustva rado dijeli među mladim ljidima, a kako je nastavnik po profesiji uvijek je okružen djecom, tako da su neki od njih su već u društvu godinama.

“Vatrogastvo je odgovoran i težeka posao, ali i lijep jer na kraju dana znaš da si koristan i sebi i drugima. Nikada se ne zna kada neka od vještina može zatrebati, vatrogasac mora biti fizički spreman, mora znati kako reagovati u svakoj situaciji. naravno sve to uzima dosta slobodnog vremena što je opet na štetu porodice, aki ljubav je tolika da se i članovi porodica vremnom naviknu na takvu situaciju, prihvade i nekako svi živimo taj vatrogasni život. Ono što je kod mene još prisutno je da sam nastavnik u školi, tako da svojim učenicima često govorim o vatrogastvu, pa je već bilo situacija da sam sa nekima bio rame uz rame na požarištu.” – kazao je u razgovoru za TV Vogošća predsjednik društva Jasmin Žigić.

Požari, poplave, potresi i sve druge nepogode ne mogu proći bez heroja iz sjene kako se često nazivaju vatrogasci. Oni rade težak, opasan i vrlo zahtjevan, ali prvenstveno human i požrtvovan posao. Malo vremena provedenog sa vogošćanskim vatrogascima dovoljno je da se shvati njihova plemenita namjera da pomažu i u svakom trenutku budu od korisni zajednici, jedan od onih čije vrijeme tek dolazi sasvim sigurno je mladić Eldin Bećirević, koji je među dobrovoljcima već sedam godina.

“Tu sam sedam godina, predsjednik društva mi je bio nastavnik tjelesnog odgoja u osnovnoj školi i tako sam i ja krenuo, Za sada učim, polmažem ondje gdje mogu, upoznajem se sa opremom, kasnije ćemo vidjeti, da bih izašao na teren potrebno je da položim vatrogasni ispit kada za to dođe vrijeme, vidjet ćemo. Meni je ovdje veoma lijepo i poručujem svima da dođu, razgledaju informišu se i ako bude prilke ostanu sa nama.” .- kaže budući vatrogasac Eldin Bećirević, član VD Vogošća.

Dobrovolno vatrogasno društvo Vogošća, svoju novu adresu pronašlo je u krugu fabrike, mladi dobrovoljci svoje slobodno vrijeme zajedno sa starijim kolegama koriste kako bi prostor koji je bio potpuno devastiran učinili funkcionalim. Mladi ako žele biti dio vatrogasnog društva, ovdje se mogu javiti, porazgovarati dobiti potrebne informacije, na kraju krajeva odlučiti žele li to. Ovo nije samo radno mjesto za muškarce, u VD Vogošća odgovorne zadatke obavljaju i žene, zato djevojke ako je to vaša želja javite se.