BORBA ZA ELITNI RANG: VAŽAN VIKEND ZA VOGOŠĆANSKE ODBOJKAŠICE I KOŠARKAŠE

Odbojkašice Vogošće sezonu u Superligi Federacije BiH okončale su ja prvom mjestu. U 22 odigrana susreta vogošćanski sastav upisao je 21 pobjedu i samo jedan poraz.

Prva pozicija u grupi jug vogošćanskim odbojkašicama osigurala je i borbu za plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, a protivnice za plasman u elitni odbojkaški rang bit će pobjednik grupe sjever, ekipa Tuzle.

Žrijeb koji je odlučio domaćina prve utakmice održan je u ponedjeljak, 6. aprila 2026. godine, a voljom kuglica odbojkašice Vogošće prvu utakmicu u borbi za plasman u PLBiH igrat će na domaćem terenu 11. aprila 2026. godine u 19.30 sati. Drugi meč će se igrati u Tuzli 19. 4. 2026. godine.

Ovog vikenda i vogošćanske košarkaše očekuje treća polufinalna utakmica protiv Igman Burcha, a koja će odlučiti putnika u finale za plasman u elitni razred bh. košarke. Nakon poraza u prvom meču, Vogošćani su u drugom susretu slavili s 84:77 i tako zasluženo izborili majstoricu.