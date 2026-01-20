BRINU LI GRAĐANE VOGOŠĆE NOVA POSKUPLJENJA?

Poskupljenja su za mnoge građane Vogošće postala svakodnevica, a ne iznenađenje. Tokom ankete koju smo proveli na ulicama Vogošće, većina sagovornika ističe da sve teže uspijevaju uskladiti primanja s rastućim cijenama. Posebno naglašavaju povećanja cijena hrane, grijanja i goriva, koja najviše opterećuju porodični budžet. Iako ima i onih koji se pokušavaju prilagoditi štednjom i promjenom navika, zabrinutost je zajednička poruka većine ispitanih. Građani se nadaju stabilnijem periodu i konkretnim mjerama koje bi ublažile udar na standard života.