ĆEVAPIJADA NA MOTKI OKUPILA LJUBITELJE DRUŽENJA I DOBRE ATMOSFERE

Na planinarskom domu na Motki u nedjelju je održana tradicionalna ćevapijada koja je okupila brojne članove, goste i ljubitelje druženja u prirodi. Manifestacija je protekla u znaku takmičarskog duha, dobre hrane i prijateljske atmosfere, a učesnici su imali priliku pokazati svoje umijeće u pripremi najboljih ćevapa.

Tokom dana vladalo je odlično raspoloženje uz druženje, pjesmu i ples, a brojni posjetioci uživali su u ugodnoj atmosferi i zajednički provedenom vremenu na Motki. Takmičenje u pripremi ćevapa izazvalo je veliko interesovanje, a učesnici su se trudili da upravo njihov recept i način pripreme osvoje simpatije prisutnih.

Prisutnima su se obratili predsjednik i načelnik, koji su u svojim izjavama istakli značaj ovakvih okupljanja za njegovanje zajedništva, prijateljstva i planinarskog duha. Predsjednik je zahvalio svima koji su doprinijeli organizaciji događaja i naglasio važnost očuvanja tradicije zajedničkih okupljanja, dok je načelnik pohvalio organizaciju manifestacije te istakao važnost sadržaja koji povezuju ljude i doprinose jačanju lokalne zajednice.

Ćevapijada na Motki završena je uz mnogo osmijeha, dobrog raspoloženja i obećanja novih susreta i druženja i naredne godine.