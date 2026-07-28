ČLANICE REKREATIVNOG ANSAMBLA KUD-A “VOGOŠĆA” DOSTOJANSTVENO PREDSTAVILE VOGOŠĆU U OLOVU

Članice rekreativnog ansambla KUD-a “Vogošća” dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17. Međunarodnom festivalu folklora „Olovo, na tri rijeke čaršijo”, koji je održan u organizaciji KUD-a „Olovni gaz”.

Ovaj festival okupio je brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, potvrđujući još jednom da su folklor, pjesma i igra univerzalni jezici koji povezuju ljude, čuvaju tradiciju i grade nova prijateljstva.

Pred mnogobrojnom publikom članice KUD-a “Vogošća” izvele su kolaž tradicionalnih igara, predstavljajući bogatstvo bosanskohercegovačke kulturne baštine kroz autentične narodne nošnje, muziku i ples. Njihov nastup ispraćen je aplauzima, a dostojanstveno predstavljanje tradicije i Vogošće još jednom je pokazalo koliko predan rad, ljubav prema folkloru i zajedništvo mogu ostaviti snažan utisak.

Pored festivalskog programa, učesnici su imali priliku učestvovati u svečanom defileu ulicama Olova, družiti se s članovima drugih ansambala i razmijeniti iskustva, njegujući vrijednosti međusobnog poštovanja, prijateljstva i očuvanja kulturne baštine.

Iz KUD-a “Vogošća” zahvalili su se domaćinima, KUD-u „Olovni gaz”, na izuzetnoj organizaciji, srdačnom gostoprimstvu i toploj dobrodošlici, kao i svim učesnicima koji su doprinijeli da festival protekne u lijepoj i prijateljskoj atmosferi.

Učešće na ovakvim manifestacijama predstavlja važan doprinos očuvanju kulturne tradicije, ali i priliku za promociju Vogošće kroz pjesmu, igru i zajedništvo.

S novim uspomenama, stečenim prijateljstvima i još većom motivacijom za buduće nastupe, članice KUD-a “Vogošća” već se raduju narednim susretima na festivalima koji njeguju i čuvaju bogatu tradiciju naših prostora.