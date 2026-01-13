ČLANOVI JUDO KLUBA “VOGOŠĆA” U PROŠLOJ GODINI OKITILI SE BROJNIM MEDALJAMA

Za članove Judo kluba „Vogošća“ prošla 2025. godina bila je jedna od najuspješnijih. Posebno zapažene nastupe imala je najbolja vogošćanska džudistkinja Džejla Kožljak. Osvajali su vogošćanski džudisti zlatne, srebrene i bronzane medalje na brojnim turnirima i dokazivali da ovaj sport ima svijetlu budućnost u našoj općini.

Admir Vražalica trener Judo kluba „Vogošća“ ističe da su svi članovi vrlo odgovorni,disciplinovani i da takav pristup terninzima donosi i dobre rezultate.

U narednom periodu ovaj klub će nastojati da posjeti što više turnira i na taj način djeca pokažu šta znaju, a svakako su to i prilike da se stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva. Kako su istakli iz kluba želja im je da ispune sve zacrtane ciljeve kako bi bili još uspješniji.