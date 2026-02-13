ČLANOVI OMLADINSKOG UDRUŽENJA “TEMPO” I OVOG RAMAZANA POSTAČIMA NA KUĆNE ADRESE DOSTAVLJAJU IFTARE

Kako bi mubarek dane mjeseca Ramazana uljepšali svojim korisnicima, porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, postačima, ali i građanima koji teško žive, Omladinsko udruženje “Tempo” i ovog ramazana organizuje pripremu i podjelu iftara. Iftari se pripremaju u buregdžinici “Vogošća” i svakog dana se pred kraj vremena ramazanskog posta dijele korisnicima. Još jedan ramazan za članove udruženje biće prilika da ostvare nove humanitarne zadatke, jer oni znaju da sve što rade u ime Boga nije teško i da ih za svaki učinjen trun dobra očekuje nagrada.

Iz OU Tempo poručuju – Ako želiš da u jednom danu postiš dva puta, da mi nahranimo postače u tvoje ime-DONIRAJ! Oni koji žele uplate mogu izvršiti na račun Tempa, a iftari su po cijeni od 13 – 18 KM. Paketići za jetime 20 KM.