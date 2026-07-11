ČLANOVI UDRUŽENJA ABNOR OPĆINE VOGOŠĆA-OBILJEŽILI 11. JULI

Na Trgu žrtava genocida Srebrenice, sedmi put ove godine upriličen je prikladan program, kojim je obilježen 11. juli – Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima, počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. U prikladnom programu nastupile su vogošćanske studentice, koje su kroz inspirativne tekstove, instrumentalne kompozicije, govorile o tragediji Srebrenice. Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice.