ČLANOVI UDRUŽENJA ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA VOGOŠĆA OSTVARILI ZAPAŽENE REZULTATE NA ILIDŽI

Sport za članove Udruženja za sport i rekreaciju invalidnih osoba Vogošća odavno je mnogo više od takmičenja. Svaki odlazak na turnir prilika je da pokažu koliko se upornost, disciplina i zajedništvo isplate. Tako je bilo i na Ilidži, gdje su odličnim nastupima u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji osvojili medalje i još jednom potvrdili kvalitet koji godinama njeguju.

Članice Udruženja za sport i rekreaciju invalidnih osoba Vogošća Magbula Pašić i Indira Dervišević ostvarile su zapažen rezultat osvojivši ekipno 1. mjesto u disciplini pikado, te još jednom potvrdivši svoj kvalitet, preciznost i uspješnu timsku saradnju.

Takmičarski kalendar ni ovog ljeta ne miruje. Do kraja godine planirano je još nekoliko turnira, a svaki od njih predstavlja novu priliku da dostojno predstave Vogošću i pokažu da rezultati nisu slučajnost, već plod kontinuiranog rada.

Ipak, ono što ovo udruženje izdvaja nije samo broj osvojenih medalja. Svako putovanje, trening i turnir prilika su za nova prijateljstva, razmjenu iskustava i međusobnu podršku. Upravo zbog takve atmosfere članovi rado ističu da su dio jedne velike sportske porodice u kojoj se jednako cijene rezultat, trud i zajedništvo.

USRI Vogošća danas je sinonim za predanost i pozitivan primjer uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti. Svojim nastupima ne promovišu samo pikado i šulen, nego i vrijednosti koje sport nosi – jednakost, ustrajnost i vjeru da se uz volju i rad mogu pomjerati granice.