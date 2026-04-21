Članovi Vatrogasnog društva Vogošća na gornjem toku Neretve prošli važnu obuku Rescue 3 SRTA-W

Pripadnici Vatrogasnog društva Vogošća, tačnije spasilačka jedinica za spašavanje na vodi, proteklih dana boravila je na lokalitetu gornjeg toka rijeke Neretve, gdje su imali priliku proći obuku za Rescue 3 SRTA-W (Swiftwater Rescue Technician Advance).

Intenzivni treninzi, predavanja i praksa u realnim uslovima u realizaciji Outdoor Bosnia je za naše pripadnike zasigurno bilo nezaboravno iskustvo koje nose sa sobom kako bi i u tom segmentu spašavanja bili na usluzi svojim sugrađanima – poručili su iz Vatrogasnog društva Vogošća.



Ova obuka također je rezultat kontinuiranog ulaganja Općine Vogošća u jedinice prvog odgovora u Vatrogasnom društvu Vogošća i svijesti o preventivnim ali i represivnim mjerama kada je u pitanju opasnost od bujičnih poplava i izlijevanja rijeka i potoka koje protiču kroz Vogošću.

Iz Vatrogasnog društva Vogošća na kraju su se zahvalili svojim članovima i pripadnicima na odlučnosti i ustrajnosti, kao i instruktorima i organizatoru, ali i lokalnoj zajednici, naglasivši da su svi svi zajedno na svoj način doprinijeli realizaciji ovog projekta.