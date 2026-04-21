Članovi Vatrogasnog društva Vogošća na gornjem toku Neretve prošli važnu obuku Rescue 3 SRTA-W

Berina Ramić

Pripadnici Vatrogasnog društva Vogošća, tačnije spasilačka jedinica za spašavanje na vodi, proteklih dana boravila je na lokalitetu gornjeg toka rijeke Neretve, gdje su imali priliku proći obuku za Rescue 3 SRTA-W (Swiftwater Rescue Technician Advance).

Intenzivni treninzi, predavanja i praksa u realnim uslovima u realizaciji Outdoor Bosnia je za naše pripadnike zasigurno bilo nezaboravno iskustvo koje nose sa sobom kako bi i u tom segmentu spašavanja bili na usluzi svojim sugrađanima – poručili su iz Vatrogasnog društva Vogošća.


Ova obuka također je rezultat kontinuiranog ulaganja Općine Vogošća u jedinice prvog odgovora u Vatrogasnom društvu Vogošća i svijesti o preventivnim ali i represivnim mjerama kada je u pitanju opasnost od bujičnih poplava i izlijevanja rijeka i potoka koje protiču kroz Vogošću.

Iz Vatrogasnog društva Vogošća na kraju su se zahvalili svojim članovima i pripadnicima na odlučnosti i ustrajnosti, kao i instruktorima i organizatoru, ali i lokalnoj zajednici, naglasivši da su svi svi zajedno na svoj način doprinijeli realizaciji ovog projekta.

