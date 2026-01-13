CRVENI KRIŽ OPĆINE VOGOŠĆA U PROŠLOJ GODINI REALIZOVAO BROJNE AKTIVNOSTI I HUMANITARNE AKCIJE

U 2025. godini Crveni križ Općine Vogošća realizovao je planirane aktivnosti od onih koje se tretiraju kao redovne. A to su: svakodnevne podjele obroka u javnoj kuhinji, takmičenja u školama, prodaja markica, podjela paketa i organizacije veoma važnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Korisnicima javne kuhinje redovno su podijeljeni jednodnevni obroci. Organizovane su dobrovoljne akcije darivanja krvi. Usješno je organizovano i Općinsko takmičenje iz programa “Misli mine“ kao i obilježeni značajni datumi poput: Dana Crvenog križa, dan volontera, borba protiv tuberkuloze i sedmica solidarnosti.