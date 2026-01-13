CRVENI KRIŽ OPĆINE VOGOŠĆA U PROŠLOJ GODINI REALIZOVAO BROJNE AKTIVNOSTI I HUMANITARNE AKCIJE

U 2025. godini Crveni križ Općine Vogošća realizovao je planirane aktivnosti od onih koje se tretiraju kao redovne. A to su: svakodnevne podjele obroka u javnoj kuhinji, takmičenja u školama, prodaja markica, podjela paketa i organizacije veoma važnih  akcija  dobrovoljnog darivanja krvi.

Korisnicima javne kuhinje redovno su podijeljeni jednodnevni obroci. Organizovane su  dobrovoljne akcije darivanja krvi.  Usješno je organizovano i  Općinsko takmičenje iz programa “Misli mine“  kao i obilježeni značajni datumi poput: Dana Crvenog križa, dan volontera, borba protiv tuberkuloze i  sedmica solidarnosti.

