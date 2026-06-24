DAN OPĆINE VOGOŠĆA: PROČITANA IMENA ŠEHIDA I POLOŽENO CVIJEĆE NA SPOMEN-OBILJEŽJIMA U VOGOŠĆI

Dan Općine Vogošća je više od običnog datuma u kalendaru – to je dan kada slavimo našu zajednicu, njene ljude, prošlost, sadašnjost i budućnost. Svake godine, ovaj dan nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju: zajedništvo, solidarnost, poštovanje i ljubav prema rodnom kraju.

Kroz brojne aktivnosti – svečanu sjednicu, polaganje cvijeća, kulturne i sportske događaje – Dan Općine Vogošća obilježava se dostojanstveno i sa puno emocija. To je trenutak kada se okupljamo kao građani, kao porodice, kao prijatelji, s osjećajem ponosa što pripadamo zajednici koja ima bogatu historiju, snažnu sadašnjost i perspektivnu budućnost.

Udruženje RVI Općine Vogošća u svom dijelu programa kojim je obilježen 24. juni ni ove godine nije zaboravilo najhrabrije i najveće sinove općine Vogošća. Na Trgu branilaca Vogošće su pročitana imena šehida i poginulih boraca, te na prikladan način im je još jednom odata zaslužena počast. Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogošće i na spomeniku ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata u velikom parku.

Nakon toga, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća kojoj su prisustvovali načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, vijećnici, gosti iz javnog i političkog života i brojni građani.

Dan Općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.