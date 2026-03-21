DAN ŠEHIDA: POLOŽENO CVIJEĆE I PROUČENA FATIHA NA SVIM ŠEHITLUCIMA I SPOMEN-OBILJEŽJIMA

U povodu obilježavanja Dana šehida, treća delegacija Općine Vogošća, predvođena Ferić Muhamedom, danas je obišla više značajnih lokacija kako bi odala počast onima koji su dali svoje živote za domovinu.

Obilazak je započeo okupljanjem ispred Mjesne zajednice Kobilja Glava, nakon čega su članovi delegacije posjetili mezaristane na Kobiljoj Glavi, te lokalitete Orlić, Lav, Pomoćni stadion, Vrbanjušu i Kovače. Na svakom od ovih mjesta položeno je cvijeće i proučena Fatiha u znak sjećanja na šehide.

Sjećanje na šehide obavezuje nas da budemo dostojni njihove žrtve, da čuvamo mir, jedinstvo i slobodu koju su nam ostavili u amanet. Jasin svim šehidima proučio je Edin ef. Mrkulić imam Adil-begove džamije na Kobiljoj Glavi.

Posebna počast odata je na mezarju rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH, gdje je istaknuta važnost čuvanja uspomene na njegovu ulogu i doprinos u najtežim trenucima za Bosnu i Hercegovinu.

Također, druga delegacija Općine Vogošća, predvođena Balta Kadom posjetila je šehitluke i spomen-obilježja u naseljima Ugorsko i Barica. Dan šehida nije samo podsjećanje na prošlost, već i duboka opomena i amanet budućim generacijama da nikada ne zaborave žrtvu onih koji su dali ono najvrijednije – svoje živote.

U tišini mezarja, među bijelim nišanima, ostaju priče o hrabrosti, ljubavi prema domovini i neizmjernoj boli njihovih porodica, ali i ponosu koji nadživljava vrijeme.