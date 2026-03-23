DANAS JE SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE

Svjetski meteorološki dan obilježava se u znak sjećanja na 23. mart 1950. godine, kada je zvanično osnovana Svjetska meteorološka organizacija , međuvladina organizacija i specijalizovana agencija Organizacije Ujedinjenih nacija. Svjetska meteorološka organizacija danas okuplja 187 država članica i šest teritorija. Nastala je od Međunarodne meteorološke organizacije (IMO), koja je osnovana 1873. godine, danas je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za meteorologiju, hidrologiju i srodne geofizičke nauke.

Meteorolozi svakodnevno proučavaju oblake, vjetrove, pritisak i temperature kako bi nam pružili što tačnije prognoze. Iako se ponekad činilo da su vremenske prognoze “samo za kišobrane”, one utječu na brojne aspekte života: od sigurnosti u saobraćaju do poljoprivrednih odluka i pripreme za oluje.

Meteorolog Ibrahim Hadžismajlović na ovaj datum ističe da je meteorologija važna u našem svakodnevnom životu, te da globalne klimatske promjene utiču na to kakvu ćemo klimu imati u godinama koje dolaze.

Dan meteorologije savršena je prilika da se zahvalimo svim stručnjacima koji nam svakodnevno pomažu da planiramo život prema vremenskim uslovima.