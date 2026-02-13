DANAS OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN RADIJA

Prema datumu pokretanja radija Ujedinjene nacije, čija je međunarodna radijska stanica prvi put emitovala program 13. februara 1942. godine, UNESCO je ovaj datum proglasio Svjetskim danom radija. Ovaj dan nas podsjeća koliko je radio i danas važan medij – snažan most između ljudi, kultura i ideja, koji čuva slobodu izražavanja i dostupnost informacija. Radio ostaje jedan od najbržih i najpristupačnijih načina komunikacije, posebno u sredinama gdje je često ključni izvor vijesti i povezanosti sa svijetom.

Radio Vogošća svoj program emituje od 1996. godine na FM frekvenciji 88,2 MHz, njegujući informativni, kulturni i zabavni sadržaj za lokalnu zajednicu. Razgovarali smo sa dugogodišnjim voditeljem programa, Samirom Mujdžićem, koji je s nama podijelio svoja iskustva i ljubav prema radiju. Njegove priče podsjetile su nas koliko radio ima snagu da povezuje ljude i prenosi emociju kroz godine.

Građani Vogošće su nam kazali da redovno slušaju radio, ističući kako im pruža informacije, zabavu i osjećaj povezanosti s lokalnom zajednicom. Uprkos digitalnoj ekspanziji, radio ostaje intiman i neposredan medij – glas koji informiše, povezuje i stvara osjećaj zajedništva.

Svjetski dan radija je i prilika da se oda priznanje novinarima i voditeljima koji svakodnevno rade da publiku informišu, obrazuju i zabave. Njegova budućnost ostaje svijetla upravo zbog sposobnosti stalnog razvoja, inovacije i bliske veze sa slušaocima.