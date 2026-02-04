DANAS SE OBILJEŽAVA DAN BORBE PROTIV RAKA: UDRUŽENJE “RENESANSA” POZIVA NA SOLIDARNOST S OBOLJELIMA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka, koji se obilježava 4. februara 2026. godine, Udruženje „Renesansa“ pridružilo se globalnoj kampanji „United by Unique“, s ciljem podizanja svijesti o raku i pružanja podrške osobama koje se suočavaju s ovom bolešću.

Ovogodišnja kampanja „United by Unique“ naglašava važnost individualnog pristupa svakom pacijentu, prepoznajući da je svaka osoba, svaka dijagnoza i svako iskustvo s rakom jedinstveno. Upravo kroz zajedništvo, razumijevanje i solidarnost možemo osigurati humaniji i kvalitetniji pristup prevenciji, liječenju i podršci oboljelima.

Udruženje „Renesansa“ kontinuirano radi na informisanju javnosti, jačanju svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti, kao i na osnaživanju oboljelih i njihovih porodica. Pridruživanjem ovoj globalnoj inicijativi, još jednom potvrđujemo našu posvećenost borbi protiv raka i stvaranju društva koje pruža podršku, nadu i dostojanstvo svima koji su pogođeni ovom bolešću.

Iz ovog udruženja pozovaju građane, institucije i medije da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv raka i zajedno doprinesu širenju poruke solidarnosti, razumijevanja i zajedništva.