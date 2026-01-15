DANAS SE OBILJEŽAVA DAN VOZAČA I AUTOMEHANIČARA

Dan vozača i automehaničara prilika je da se oda priznanje ljudima koji svakodnevno brinu o sigurnosti na cestama i ispravnosti vozila. Vozači, bilo profesionalni ili oni koji svakodnevno učestvuju u saobraćaju, snose veliku odgovornost, jer njihova koncentracija, iskustvo i poštivanje saobraćajnih propisa često odlučuju o sigurnosti svih učesnika u prometu. S druge strane, automehaničari svojim znanjem i vještinama osiguravaju da vozila budu tehnički ispravna i spremna za vožnju u svim uslovima.

U razgovoru s vozačem Emrahom Avdagićem saznali smo koliko je važno strpljenje, oprez i stalna prilagodba uslovima na cesti, posebno tokom zimskih mjeseci i pojačanog saobraćaja.

Automehaničar Alen Ramić je istakao da redovno održavanje vozila može spriječiti brojne kvarove i nezgode, te da vozači često zanemaruju sitne znakove upozorenja koji kasnije mogu dovesti do ozbiljnih problema.

Obojica su naglasili da je međusobno povjerenje između vozača i automehaničara ključno za sigurnu vožnju.

Ovaj dan podsjetnik je da iza svakog sigurnog putovanja stoji tim ljudi koji svoj posao obavlja savjesno i odgovorno. Dan vozača i automehaničara zato je prilika da im se uputi zahvalnost i da se još jednom ukaže na važnost kulture saobraćaja i redovnog održavanja vozila.