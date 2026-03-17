DANAS SE OBILJEŽAVA MEĐUNARODNI DAN SOCIJALNOG RADA

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada , Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu.O značaju ovog dana smo razgovarali sa Mirzom Išerićem socijalnim radnikom u OŠ”Zahid Baručija”.Naš sagovornik ističe da je ovaj poziv jako odgovoran I smatra da bi svaka škola trebala imati socijalnog radnika.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada je podizanje svijesti o profesiji socijalnog rada, društvenom statusu i položaju socijalnih radnika /radnica i njihovom značaju kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta.

Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada, prilika je da se kroz neformalan kontakt i dijalog s građanima otvore važne teme i da se zajedno založimo za promjene, koje će omogućiti bolji sistem socijalne zaštite prilagođen potrebama svake osobe i usmjeren je na razvoj zdravih zajednica u kojoj su ljudi najveća vrijednost.