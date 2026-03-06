DANAS SE OBILJEŽAVA MEĐUNARODNI DAN STOMATOLOGA

Svake godine, 6. marta, stomatološka zajednica širom svijeta obilježava Međunarodni dan stomatologa, dan posvećen priznanju važne uloge stomatologa u očuvanju oralnog zdravlja i promociji zdravih navika. Ovaj dan pruža priliku za refleksiju o historiji stomatologije, dostignućima u ovoj oblasti, kao i o izazovima s kojima se stomatolozi suočavaju danas. Razgovarali smo sa doktoricom stomatologije Inesom Fazlić koja je naglasila da je važno na vrijeme početi sa stomatološkim pregledima , a posebno se to odnosi na djecu.

Počeci stomatologije sežu hiljadama godina unazad, ali je Međunarodni dan stomatologa relativno nov fenomen, uspostavljen s ciljem da se stomatolozi i njihov doprinos društvu stave u centar pažnje. Ovaj dan nije samo prilika za proslavu, već i za edukaciju javnosti o važnosti oralne higijene i preventivnih pregleda, koji mogu spriječiti mnoge dentalne probleme. Zašto je baš 6. mart odabran za ovu priliku nije poznato, ali taj datum služi kao podsjetnik na neprekidne napore stomatološke zajednice da poboljša oralno zdravlje na globalnom nivou. Ovaj dan se obilježava nizom događaja, uključujući konferencije, radionice, te kampanje za podizanje svijesti, koje su usmjerene kako na stručnjake, tako i na opću populaciju