DELEGACIJE OPĆINE VOGOŠĆA I KOORDINACIJE BORAČKIH UDRUŽENJA DOSTOJANSTVENO OBILJEŽILE DAN ŠEHIDA

Na području Vogošće i Breze danas je dostojanstveno obilježen Dan šehida, uz prisustvo porodica poginulih boraca, predstavnika vlasti, boračkih udruženja i brojnih građana.

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na mezaristanima odata je počast onima koji su svoje živote dali za slobodu domovine. U emotivnoj atmosferi, prisutni su se prisjetili hrabrosti i žrtve šehida, naglašavajući važnost čuvanja sjećanja na njihovu borbu.



Vjerski službenici su proučili dove, a okupljeni su još jednom poslali poruku da žrtva šehida nikada neće biti zaboravljena. Istaknuto je da je obaveza svih generacija da njeguju kulturu sjećanja i prenose istinu o proteklim dešavanjima na mlađe naraštaje.