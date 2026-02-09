DEVLA PANJETA DOBITNICA SREBRNE ZNAČKE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Devla Panjeta, studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zbog svog predanog rada i odličnog uspjeha tokom II ciklusa studija odlikovana je Srebrnom značkom. S ponosom ističe da je svoje srednjoškolsko obrazovanje stekla u Srednjoškolskom centru Vogošća, gdje je izgradila temelje za dalji akademski put.

Iako se tokom studiranja suočavala s različitim životnim teškoćama, nije odustajala od svojih ciljeva, što je rezultiralo zapaženim uspjehom. Posebno joj znači što su profesori prepoznali njen trud, rad i posvećenost. Devla naglašava da je ključ uspjeha u istrajnosti, vjeri u sebe i kontinuiranom učenju, te je tim riječima ohrabrila i druge studente da ne odustaju od svojih snova.

Nakon završetka studija planira potražiti zaposlenje u Bosni i Hercegovini, gdje želi primijeniti stečeno znanje i doprinijeti zajednici. Svojom skromnošću, radnom etikom i odgovornošću predstavlja primjer uspješne i perspektivne mlade osobe. Njena akademska posvećenost i pozitivna energija izdvajaju je kao studenticu koja obećava i koja će, bez sumnje, nastaviti nizati uspjehe.