DJECA IZ VRTIĆA “LJILJANI” IZ VOGOŠĆE POSJETILI BIBLIOTEKU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA DJEČIJE KNJIŽEVNOSTI

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dječije književnosti, mališani iz vrtića Ljiljani u Vogošći posjetili su danas biblioteku, gdje su imali priliku upoznati se sa svijetom knjiga i čitanja.

Tokom posjete, djeca su obišla prostorije biblioteke, razgledala šarolike dječije knjige i slikovnice, te s velikim interesovanjem slušala priče prilagođene njihovom uzrastu. Posebnu pažnju privukle su ilustrirane knjige i bajke koje podstiču maštu i kreativnost.

Ovakve aktivnosti imaju za cilj razvijanje ljubavi prema knjizi od najranijeg uzrasta, ali i stvaranje navike dolaska u biblioteku kao mjesta znanja, igre i druženja.

Iz biblioteke ističu da su vrata uvijek otvorena za najmlađe, te da su ovakve posjete važan korak ka stvaranju budućih čitalaca.

Mališani iz vrtića Ljiljani pokazali su veliko oduševljenje, a mnogi su već izrazili želju da ponovo dođu i istraže još knjiga koje kriju zanimljive priče i junake.