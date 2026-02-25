DO KRAJA FEBRUARA AKTUELAN UPIS PRVAČIĆA U VOGOŠĆANSKE OSNOVNE ŠKOLE

U prvi razred školske 2026/27. godine upisat će se djeca koja će do 1.3.2026. godine imati navršenih 5 i po godina života. Refik Kurtović direktor OŠ „Zahid Baručija“ kaže kako upis teče po planu i da su ove godine planirali upisati četiri odjeljenja prvačića.

Obzirom da je ova škola dobila i nove prostorije , mogli bi primiti i pet odjeljenja ako bi bilo više djece.

Pozivaju se roditelji da blagovremeno izvrše ovu zakonsku obavezu kako bi škola imala dovoljno vremena da kvalitetno izvrši pripremu za prijem prvačića i početak nove školske godine.

U drugoj polovini marta slijedi testiranje djece koje izvodi pedagog, psiholog i nastavnik razredne nastave. Roditelji nemaju razloga za brigu, jer se testiranjem želi utvrditi stepen zrelosti djeteta za polazak u školu.