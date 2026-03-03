DO KRAJA RAMAZANA OBAVEZA JE DATI VITRE I UPLATITI ZEKAT

Sadekatul-fitr je obaveza svakom muslimanu, i maloljetnom i punoljetnom, i muškarcu i ženi, i slobodnom i robu. Sadekatul-fitrom također se javno ispoljava zahvala Allahu na blagodati kojom je počastio one koji su ispostili, u namazu proveli i raznim dobrim djelima ispunili mjesec ramazan. Tu je obaveza davanja zekata kojim se ispunjava jedan od 5 islamskih šartova.

Imam džamije Orahovog Brijega Ahmed ef.Serdarević je podsjetio na ovu obavezu.

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odredilo je da iznos sadekatul-fitra za ramazan 1447. hidžretske godine, odnosno 2026. godinu, iznosi 15 KM, 20 KM ili 25 KM, u zavisnosti od mogućnosti davaoca.Iznos sadekatul-fitr je izračunat u tri kategorije, s obzirom na činjenicu da je dnevni jelovnik kod nekoga oskudniji, a kod nekoga obilniji.

Davanje sadekatul-fitra veže se za izdržavatelja porodice i izvršava se shodno njegovim imovinskim mogućnostima.Musliman je dužan dati sadekatul-fitr za sebe i članove svoje porodice.