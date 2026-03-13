DOBITNIK ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA  ZA 2026.GODINU JE ELVIR KARALIĆ, OSNIVAČ HUMANITARNE ORGANIZACIJE POMOZI.BA

Berina Ramić

Dugogodišnji humanitarni rad i pomoć hiljadama ljudi, Elvira Karalića  prepoznalo je Gradsko vijeće Sarajeva, koje mu je jednoglasno dodijelilo ovo prestižno priznanje.

Karalić ističe da ova nagrada nije samo priznanje njemu, već i svim volonterima i građanima koji podržavaju humanitarne akcije i pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Organizacija Pomozi.ba godinama pruža podršku socijalno ugroženim porodicama, bolesnim osobama i svima kojima je pomoć potrebna. Njihove aktivnosti obuhvataju prikupljanje novčanih sredstava, donacija, hrane i lijekova, ali i organizovanje različitih projekata usmjerenih na pomoć najugroženijim članovima društva.

Dobijanje Šestroaprilske nagrade predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja koje dodjeljuje Grad Sarajevo, a dodjeljuje se pojedincima koji su svojim radom i djelovanjem dali poseban doprinos razvoju i ugledu grada.

