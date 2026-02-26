DRAGOLJUB KUNARAC I HOTEL VILINA VLAS – RATNI ZLOČINI, SVJEDOČENJA I OPOMENA DA SE NE ZABORAVI

Dragoljub Kunarac, u Hagu presuđeni ratni zločinac, jučer je 25.februara odlukom sudskog vijeća Bosne i Hercegovine pušten na slobodu. Sud BiH mu nije odredio pritvor, iako ga je tražilo Tužilaštvo BiH zbog opasnosti od bjekstva i uznemiravnja javnosti, već su mu izrečene mjere zabrane. Tako se osuđenik, kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio na 28 godina zatvora zbog sistematskih silovanja žena i djevojčica u Foči, među kojima su neke imale svega dvanaest godina našao na slobodi.

Na ovu odluku oštro je reagovala Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtve rata, ističući duboku nepravdu prema žrtvama i ogorčenost zbog oslobađanja ratnog zločinca.

Vilina Vlas Hotel ostaje jedan od najmračnijih simbola stradanja žena i djevojčica tokom rata u Foči. U ovom objektu, mnoge žrtve su bile zatočene, često protiv svoje volje, i podvrgnute sistematskim silovanjima, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Neki od preživjelih svjedoče da je hotel bio mjesto gdje je nasilje organizovano i kontinuirano, što ga čini ključnom lokacijom za razumijevanje razmjere ratnih zločinaca.

Sjećanje na hotel Vilina Vlas podsjećaju na brutalnost rata, ubijanja, zastrašivanja i nehumanog tretmana civila, ali i na hrabrost preživjelih koji su uspjeli preživjeti nepravdu, patnju i traumu koju su ratne strahote ostavile na zajednicu.

Odluke sudova možda donesu formalnu pravdu, ali istinska pravda leži u prepoznavanju patnje žrtava, učenju iz prošlosti i zajedničkom radu na društvu koje nikada više neće tolerisati nasilje i zlostavljanje.Samo kroz sjećanje, solidarnost i hrabrost da se govori istina, može se graditi budućnost u kojoj će ljudska prava i dostojanstvo biti nepredvidivi.