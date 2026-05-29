DRUGOG DANA KURBAN-BAJRAMA GRAĐANI VOGOŠĆE UŽIVALI U BAJRAMSKOM KONCERTU

Ispred Upravne zgrade JU Kulturno-sportskog centra Vogošća “Jasmin Isanović-Žuti“ održan je Bajramski koncert koji je okupio veliki broj građane Vogošće koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zejda i Šejme Svrake, kao i hafiza Aziza Alilija.

Organizator ovog događaja bila je JU KSC Vogošća, koja je i ovoga puta uz veliku podršku Općine Vogošća potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednosti bajrama. Koncertu je prisustvovao i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović koji je naglasio da je Bajram vrijeme zajedništva, mira i međusobnog poštovanja, i da ovakvi koncerti dodatno oplemenjuju praznične dane i okupljaju naše građane u duhu tradicije i lijepih vrijednosti koje trebamo njegovati.

Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu.