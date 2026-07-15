EDUKATIVNE RADIONICE ZA DJECU OD 7 DO 12 GODINA U VOGOŠĆANSKOJ BIBLIOTECI

Ljetni raspust ne mora biti ispunjen samo igrom na otvorenom, već i novim znanjima, prijateljstvima i kreativnim sadržajima. Upravo s tim ciljem JU KSC – Biblioteka Vogošća i ovog ljeta organizuje radionice namijenjene djeci uzrasta od 7 do 12 godina.

Tokom četiri susreta učesnike očekuju različite kreativne, edukativne i zabavne aktivnosti koje će ih potaknuti na razmišljanje, izražavanje vlastitih ideja i međusobnu saradnju. Kroz razgovor, crtanje, čitanje i zajednički rad djeca će imati priliku da provedu kvalitetno vrijeme u okruženju koje njeguje znanje, maštu i ljubav prema knjizi.

Radionice će se održavati svakog četvrtka, 9., 16., 23. i 30. jula, u periodu od 16:30 do 17:30 sati. Zbog rada u manjim grupama broj učesnika ograničen je na 12, kako bi svako dijete imalo priliku aktivno učestvovati u svim planiranim sadržajima.

Prijave i dodatne informacije dostupne su putem telefona 033/424-056 ili putem e-mail adrese biblioteka.kscvogosca@yahoo.com. Biblioteka i ovoga ljeta potvrđuje da je mjesto u kojem knjige otvaraju vrata novim iskustvima, a radionice stvaraju uspomene koje djeca dugo pamte.