EKIPA “ENGLMAYER BH BERRY TRANS” OSVAJAČ MALONOGOMETNOG TURNIRA „VOGOŠĆA 2026“

U Vogošći je uspješno završen 28. tradicionalni malonogometni turnir “VOGOŠĆA 2026”, koji je i ove godine okupio veliki broj ekipa i ljubitelja sporta.

Pobjednik 28. izdanja tradicionalnog Malonogometnog turnira “VOGOŠĆA 2026” je ekipa “ENGLMAYER BH BERRY TRANS”. Oni su u finalnoj utakmici, pred punim tribinama Sportske dvorane “Amel Bečković”, bili bolji od ekipe “HOTONJ” slavivši rezultatom 5:0. Završnica turnira počela je utakmicom za treće mjesto u kojoj je slavila ekipa “ZDRAVA HRANA MUJANOVIĆI” protiv FK “UNIS” rezultatom 6:3.

Revijalni meč odigrali su mališani FK “UNIS” i FK “ACADEMICA” SARAJEVO (generacija 2017), a u ovom duelu uspješniji je bio Unis sa 2:0. Titulu najboljeg strijelca dobio je AMER TRNKA (Zdrava hrana Mujanovići), najbolji golman bio je SAFET VRAŽALICA (Englmayer BH Berry trans) dok je za najboljeg igrača proglašen AMER HASANOVIĆ (Hotonj).

Osim takmičarskog dijela, ovogodišnji turnir protekao je u znaku zajedništva i podsjećanja na značaj reintegracije Općine Vogošća, te očuvanja zajedničkih vrijednosti. Organizatori su izrazili zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem turnira i zahvalili se svim ekipama, učesnicima i posjetiocima koji su dali doprinos uspješnoj realizaciji. Kao i prethodnih godina turnir je održan u organizaciji Općine Vogošća i JOB „Unija veterana“ Vogošća.

Dodjelom priznanja najboljim pojedincima i ekipama svečano je zatvoren 28. tradicionalni Malonogometni turnir “VOGOŠĆA 2026”.