ELEKTRIČNA REVOLUCIJA STIGLA U BIH: BYD MEĐU DOMAĆIM VOZAČIMA

Svečanom premijerom u novom prodajno-servisnom centru u Semizovcu Bunjo Grupacije jučer je na tržište Bosne i Hercegovine zvanično uveden BYD kao jedna od trenutno najvećih i najpopularnijih svjetskih marki, pogotovo u kontekstu električnih i elektrificiranih automobila.

Bunjo Grupacija definitivno nije novi igrač u radu s kineskim brendovima, jer su oni već sebi ali i drugima značajno ucrtali smjer kroz brendove kao što su Dongfeng i DFSK, a što kupcima daje određenu sigurnost u pogledu servisne podrške i poznavanja same tehnologije.

Stoga je BYD, što je skraćenica za pojam Build Your Dreams, logičan nastavak strategije uvođenja u ponudu tehnološki naprednih vozila, te će u okviru ponude Bunjo Grupacije zaokružiti raznovrsnost tehnoloških platformi ali i cjenovnih razreda. S obzirom na to da se BYD s razlogom smatra najboljim kineskim proizvođačem ujedno predstavlja i premium ponudu, ali to uspjeva učiniti uz znatno atraktivnije cijene od uporedivih automobila nekih evropskih marki.

“Podrška privredi od izuzetnog je značaja za razvoj naše lokalne zajednice, a kada god smo u prilici nastojimo tu podršku pokazati i iskazati na pravi način”, – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Također, načelnik Hasanović dodaje: “Bilo da širi svoje kapacitete ili unapređuje svoje poslovanje, jasno je da svaki privredni subjekt na području naše općine ima potrebu za novom radnom snagom, što znači nekoliko ljudi manje na birou za zapošljavanje, a što je zajednički interes svake lokalne zajednice. Drago mi je da smo bili u prilici prisustvovati prezentaciji najvećeg svjetskog proizvođača električnih i hibridnih vozila BYD, a čiji će zvanični distributer u Bosni i Hercegovini biti Bunjo Grupacija, na čemu im i ovom prilikom čestitam. Svaki pozitivan iskorak naših privrednika, a pogotovo onih poput Bunjo Grupacije, koja u kontinuitetu iskazuje podršku i senzibilitet prema mladima, sportu i našim sportskim kolektivima zaslužuje našu zahvalnost i poštovanje. Iskreno se nadam da će primjer ove društveno odgovorne kompanije slijediti i mnogi drugi uspješni privredni subjekti s područja Vogošće”.

Zašto je BYD poseban i šta novo donosi u BiH?

Glavna prednost kompanije BYD na globalnom tržištu leži u visokom stepenu vertikalne integracije, što ih izdvaja od većine tradicionalnih i novih proizvođača automobila. Za razliku od konkurenata koji zavise od brojnih vanjskih dobavljača, BYD samostalno razvija i proizvodi ključne komponente, uključujući mikročipove, električne motore i, najvažnije, baterijske sisteme. Njihova tehnologija Blade Battery, bazirana na litij-željezo-fosfatnoj (LFP) hemiji, postala je industrijski standard za sigurnost i dugovječnost. Zahvaljujući specifičnom dizajnu u obliku oštrica, ove baterije su otpornije na pregrijavanje i fizička oštećenja, dok istovremeno omogućavaju bolju iskoristivost prostora unutar šasije, što se direktno odražava na povećanu autonomiju i prostranost kabine.

S druge strane, BYD nije zaboravio na emocionalnu stranu automobila, pa uz vrhunsku tehnologiju donose i odličan dizajn koji stiže s potpisima renomiranih dizajnera koji su se ranije dokazali u markama kao što su Audi i Lamborghini. Tako je BYD u proteklih nekoliko godina zabilježio rast koji je bez presedana u modernoj autoindustriji. U posljednjem kvartalu 2023. godine, kompanija je zvanično pretekla Teslu po broju prodatih potpuno električnih vozila (BEV), čime su postali najveći svjetski proizvođač u ovom segmentu. Na matičnom tržištu Kine, BYD je okončao višedecenijsku dominaciju Volkswagen grupacije, preuzevši titulu najprodavanijeg automobilskog brenda uopšte.

Njihov uspjeh u Evropi i ostatku svijeta temelji se na strategiji pružanja napredne tehnologije i bogate opreme po cijenama koje su često konkurentnije od onih koje nude evropski ili japanski proizvođači u istim klasama. Ovakva tržišna pozicija, uz visoke ocjene na Euro NCAP sigurnosnim testovima, omogućila im je brz prodor na zahtjevna tržišta poput Njemačke, Skandinavije, a sada i regije Balkana.

Prilikom zvanične premijere brenda BYD u Bosni i Hercegovini, Bunjo Grupacija je predstavila raznoliku gamu modela koja pokriva gotovo sve ključne segmente modernog tržišta, demonstrirajući širinu tehnoloških rješenja ovog proizvođača. Prilikom zvaničnog uvođenja marke BYD na tržište Bosne i Hercegovine Adis Bunjo, direktor Bunjo Grupacije kao zastupnika ove marke kod nas, potvrdio nam je da je ovo tek početak za ovu marku koja se zaista ističe posebnom ponudom na tržištu.