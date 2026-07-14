EMIR SPAHIĆ NAGRAĐEN PLAKETOM OPĆINE VOGOŠĆA ZA IZUZETNE STUDENTSKE USPJEHE

EMIR SPAHIĆ NAGRAĐEN PLAKETOM OPĆINE VOGOŠĆA ZA IZUZETNE STUDENTSKE USPJEHE

Azra Mešanović

Da predan rad, trud i zalaganje budu prepoznati i nagrađeni, primjer je i mladi  Emir Spahić jedan od ovogodišnjih  dobitnika  Plakete Općine Vogošća, koja mu je uručena  za ostvareni uspjeh tokom studija što je također potvrđeno i Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu, priznanja koje se dodjeljuje  najboljim studentima. Emir ističe da je za svakog mladog čovjeka vrlo važno da svoje znanje konstatno nadopunjuje,  da se trudi, a uz upornost dobar rezultat je zagarantovan. Za njega je ovo dodatna motivacija da nastavi usavršavanje i doprinosi zajednici, ali i podstrek mladima da vjeruju u svoje znanje i ne odustaju od svojih ciljeva.

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