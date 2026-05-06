EMIR SULJAGIĆ ZA TV VOGOŠĆA: MEHANIZAM U HAGU MLADIĆA NEĆE PUSTIT BEZ KONSULTACIJA S PREŽIVJELIM

Odbrana Ratka Mladića podnijela je 30. aprila hitan zahtjev Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove , tražeći njegovo privremeno ili uslovno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, zbog, kako se navodi, teškog i nepovratnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić u izjavi za naš medij je naglasio da to nije moguće bez konsultacija s preživjelim, a da je njihov odgovor dobro poznat.

Suljagić je ponovio činjenicu da je zločincu Ratku Mladiću mjesto u zatvoru sa ostalim osuđenim ubicama i da se javnost ne treba previše brinuti.

“Šta god zatraže, mehanizam nikad neće donijeti odluku o puštanju na slobodu nekoga poput Ratka Mladića bez konsultacija sa zajednicom preživjelih.

Ratko Mladić izdržava doživotnu kaznu zatvora po pravosnažnoj presudi iz 2021. godine za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Mladić se od pravde skrivao skoro 16 godina. Uhapšen je u Srbiji u maju 2011. i šest dana kasnije izručen je sudu u Hagu.

Utvrđeno je da je kriv za genocid nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u ljeto 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN za taoce tokom NATO bombardovanja 1995. godine.

U junu 2021. osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.