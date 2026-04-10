ESMA ARAPOVIĆ OSTVARILA IZUZETAN USPJEH – OSVOJILA 2. MJESTO NA KANTONALNOM TAKMIČENJU IZ KLASIČNOG BALETA

Još jedan primjer dječijeg uspjeha i ostvarenih snova dolazi kroz priču o Esmi Arapović koja je osvojila 2. mjesto na kantonalnom takmičenju iz klasičnog baleta. Pored redovnog školovanja, Esma pohađa i Osnovnu baletsku školu „Mladen Pozajić” u Sarajevu, gdje predano radi na usavršavanju svojih plesnih vještina.

Njen uspjeh rezultat je truda, discipline i velike ljubavi prema baletu, a ponos zbog ostvarenog rezultata ne kriju ni njeni nastavnici i škola. Posebno je sretna i njena razrednica Lejla Čehić, koja ističe koliko je Esma vrijedna, posvećena i uzorna učenica Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac”.

Balet i Esma ispisali su priču o predanosti, eleganciji i snovima koji se ostvaruju kroz ljubav prema umjetnosti.