EUFOR U “TETA PRIČALICI”: DJECA UČILA KAKO PREPOZNATI OPASNOST OD MINA

Edukativno-kreativni centar „Teta Pričalica” ugostio je pripadnike EUFOR-a, koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.

Pripadnici EUFOR-a naglasili su da je edukacija djece jedan od najvažnijih koraka u prevenciji nesreća izazvanih minama i drugim eksplozivnim sredstvima zaostalim nakon rata. Djeca su s velikim interesovanjem pratila predavanje, postavljala pitanja i aktivno učestvovala u razgovoru.

Iz Edukativno-kreativnog centra „Teta Pričalica” istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja jer najmlađima na njima razumljiv način prenose važne poruke o sigurnosti. Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.