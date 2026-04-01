EUFORIJA ŠIROM ZEMLJE: VOGOŠĆANI PONOSNI NA USPJEH ZMAJEVA

Fudbaleri Bosne i Hercegovine sinoć su ostvarili veliku i zasluženu pobjedu u Zenici protiv Italije, slavivši nakon boljeg izvođenja penala. Nakon historijskog trijumfa, uputili su se ka glavnom gradu, gdje im je ispred Vječne vatre priređen veličanstven doček.

Desetine hiljada navijača okupilo se kako bi zajedno proslavili plasman na Mundijal, ispisujući još jednu nezaboravnu stranicu sportske historije naše zemlje. Emotivne i predivne scene zabilježene su ne samo u Sarajevu, već i širom Bosne i Hercegovine, gdje se slavilo uz ponos i zajedništvo.

Nakon velikog uspjeha i euforične atmosfere u glavnom gradu, naša ekipa razgovarala je i s građanima Vogošće. Kako kažu, osjećaj sreće i ponosa teško je opisati riječima – ističu da su presretni zbog uspjeha reprezentacije, te da je ovo trenutak koji ujedinjuje sve građane Bosne i Hercegovine.

Za kraj, građani su uputili iskrene čestitke fudbalerima BiH na velikom uspjehu, uz želju da nas i na Svjetskom prvenstvu učine ponosnim kao što su to učinili i sinoć.